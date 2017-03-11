Таинственное ДТП произошло ночью в Алматы

В Алматы недалеко от перекрестка улиц Жарокова и Курмангазы произошло ДТП, сообщает Zakon.kz.





Жители близлежащих домов припарковали свои автомобили вдоль улицы Жарокова, перед Курмангазы. Владелица Subaru в 7:45 утра подошла к машине, чтобы отправиться на работу и увидела следующее. Ее машина оказалась участницей ДТП и была зажатой между Mitsubishi Galant и Mitsubishi Carisma.





Женщина вызвала полицейских. Позже выяснилось, что ночью водитель Mitsubishi Carisma, двигаясь по Жарокова в северном направлении заехал на обочину и столкнулся с Subaru. От сильного удара Subaru оттолкнуло на 10 метров, и он врезался в Mitsubishi Galant.





Виновник аварии, закрыв свой автомобиль, скрылся с места аварии.





На месте были замечены капли крови. Дело передано криминалистам, которые установят личность, совершившее ДТП.



































































