Таинственное ДТП произошло ночью в Алматы
11 марта 2017, 13:16
Виновник аварии, закрыв свой автомобиль, скрылся с места аварии.
В Алматы недалеко от перекрестка улиц Жарокова и Курмангазы произошло ДТП, сообщает Zakon.kz.
Жители близлежащих домов припарковали свои автомобили вдоль улицы Жарокова, перед Курмангазы. Владелица Subaru в 7:45 утра подошла к машине, чтобы отправиться на работу и увидела следующее. Ее машина оказалась участницей ДТП и была зажатой между Mitsubishi Galant и Mitsubishi Carisma.
Женщина вызвала полицейских. Позже выяснилось, что ночью водитель Mitsubishi Carisma, двигаясь по Жарокова в северном направлении заехал на обочину и столкнулся с Subaru. От сильного удара Subaru оттолкнуло на 10 метров, и он врезался в Mitsubishi Galant.
Виновник аварии, закрыв свой автомобиль, скрылся с места аварии.
На месте были замечены капли крови. Дело передано криминалистам, которые установят личность, совершившее ДТП.
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