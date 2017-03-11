Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Таинственное ДТП произошло ночью в Алматы

11 марта 2017, 13:16

Виновник аварии, закрыв свой автомобиль, скрылся с места аварии.


В Алматы недалеко от перекрестка улиц Жарокова и Курмангазы произошло ДТП, сообщает Zakon.kz.

Жители близлежащих домов припарковали свои автомобили вдоль улицы Жарокова, перед Курмангазы. Владелица Subaru в 7:45 утра подошла к машине, чтобы отправиться на работу и увидела следующее. Ее машина оказалась участницей ДТП и была зажатой между Mitsubishi Galant и Mitsubishi Carisma.

Женщина вызвала полицейских. Позже выяснилось, что ночью водитель Mitsubishi Carisma, двигаясь по Жарокова в северном направлении заехал на обочину и столкнулся с Subaru. От сильного удара Subaru оттолкнуло на 10 метров, и он врезался в Mitsubishi Galant.

Виновник аварии, закрыв свой автомобиль, скрылся с места аварии.

На месте были замечены капли крови. Дело передано криминалистам, которые установят личность, совершившее ДТП.



















Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...