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Шестилетнего мальчика без верхней одежды ночью обнаружили на дороге в Павлодаре

11 марта 2017, 13:39

Мальчику примерно 6 лет.


Молодые люди, ехавшие в час ночи из кинотеатра по улице Бакинская, нашли голосующего плачущего малыша, передает pavlodarnews.kz.

По словам Айгерм Кабылбековой, которая нашла ребенка, мальчику примерно шесть лет.

"Он был в футболке и в тонких подштанниках, на ногах - домашние тапочки, замерз. Остановились, посадили в машину, довезли до машины ППС и передали сотрудникам полиции. По словам мальчика, его зовут Богдан, он вылез из окна, чтобы пойти за мамой, которая ушла с дядей", - рассказывает Айгерм Кабылбекова.

По информации пресс-службы областного ДВД, патрульный наряд доставил ребенка домой и передал матери и отчиму.

"Со слов мальчика отчим поехал забрать с работы маму и закрыл его дома одного, после чего он испугался и вылез через форточку на улицу. С родителями мальчика проведена профилактическая беседа, в отношении матери 1991 г.р. составлен административный протокол по ст. 442 ч.2 КРКоАП «Нахождение несовершеннолетних без сопровождения законных представителей вне жилища", - сообщили в ДВД.

Фото: pavlodarnews.kz.

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