Бекман Сойлыбаев победил мексиканца после возвращения на ринг
11 марта 2017, 13:44
Казахстанец не проводил бои с мая.
Казахстанский боксер Бекман Сойлыбаев одержал очередную победу на профессиональном ринге, сообщает Vesti.kz.
В рамках вечера бокса в Калифорнии Сойлыбаев провел рейтинговый поединок против мексиканца Германа Мераза и одержал победу единогласным решением судей.
Отмечается, что Сойлыбаев владел явным преимуществом на протяжении всего боя. По его окончании организаторы вечера бокса вручили Бекману символичный чемпионский пояс на память об участие в шоу и победе, которая стала для него десятой на профессиональном ринге.
Фото: diamondring.kz
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com