Бекман Сойлыбаев победил мексиканца после возвращения на ринг

11 марта 2017, 13:44

Казахстанец не проводил бои с мая.

Казахстанский боксер Бекман Сойлыбаев одержал очередную победу на профессиональном ринге, сообщает Vesti.kz.

В рамках вечера бокса в Калифорнии Сойлыбаев провел рейтинговый поединок против мексиканца Германа Мераза и одержал победу единогласным решением судей.

Отмечается, что Сойлыбаев владел явным преимуществом на протяжении всего боя. По его окончании организаторы вечера бокса вручили Бекману символичный чемпионский пояс на память об участие в шоу и победе, которая стала для него десятой на профессиональном ринге.


Фото: diamondring.kz

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