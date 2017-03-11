В ООН сообщили о крупнейшем с 1945 года гуманитарном кризисе

Он пояснил, без "скоординированных глобальных усилий" со стороны международных организаций эти люди просто умрут. По его словам, для предотвращения катастрофы необходимо как можно быстрее оказать финансовую помощь Йемену, Южному Судану, Сомали и Нигерии, к июлю необходимо собрать как минимум 4,4 миллиарда долларов.





"Без этих денег дети будут отставать в росте и развитии, не смогут ходить в школу и их будущее может быть потеряно", — подчеркнул О’Брайан.