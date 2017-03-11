В ООН сообщили о крупнейшем с 1945 года гуманитарном кризисе
11 марта 2017, 14:25
Для предотвращения катастрофы необходимо как можно быстрее оказать финансовую помощь Йемену, Южному Судану, Сомали и Нигерии.
Мир переживает самый серьезный гуманитарный кризис с 1945 года, более 20 миллионов человек в четырех странах страдают от голода, говорит главы отдела ООН по гуманитарным вопросам Стивена О’Брайана, сообщает РИА Новости.
Он пояснил, без "скоординированных глобальных усилий" со стороны международных организаций эти люди просто умрут. По его словам, для предотвращения катастрофы необходимо как можно быстрее оказать финансовую помощь Йемену, Южному Судану, Сомали и Нигерии, к июлю необходимо собрать как минимум 4,4 миллиарда долларов.
"Без этих денег дети будут отставать в росте и развитии, не смогут ходить в школу и их будущее может быть потеряно", — подчеркнул О’Брайан.
Фото: AP Photo
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