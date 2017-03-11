Крупнейшие техногенные катастрофы XXI века

Одной из особенностей техногенных катастроф является их случайность (этим они отличаются от терактов). Обычно техногенные противопоставляются природным катастрофам. Однако, подобно природным, техногенные катастрофы могут вызвать панику, транспортный коллапс, а также привести к подъему или потере авторитета власти.





Ежегодно в мире происходят десятки техногенных катастроф разного масштаба. В этом выпуске вы найдете перечень крупнейших катастроф, произошедших с начала века.





2000 год









«Петробрайс» — бразильская государственная нефтяная компания. Штаб-квартира компании расположена в Рио-де-Жанейро. В июле 2000 года в Бразилии в результате катастрофы на нефтеперерабатывающей платформе в реку Игуасу вытекло больше миллиона галлонов нефти (около 3180 тонн). Для сравнения: летом 2013 года около курортного острова в Таиланде вылилось 50 тонн сырой нефти.

Образовавшееся пятно продвигалось по течению, грозя отравить питьевую воду сразу для нескольких городов. Ликвидаторы аварии построили несколько заградительных барьеров, но остановить нефть удалось лишь на пятом. Одну часть нефти собрали с поверхности воды, другая ушла по специально построенным отводным протокам.

Компания «Петробрайс» выплатила 56 млн долларов штрафа в государственный бюджет и 30 миллионов — в бюджет штата.

2001 год









21 сентября 2001 года во французском городе Тулуза на химическом комбинате AZF произошел взрыв, последствия которого считаются одной из крупнейших техногенных катастроф. Взорвалось 300 тонн нитрата аммония (соль азотной кислоты), которые находились на складе готовой продукции. По официальной версии, виновато руководство комбината, которое не обеспечило безопасное хранение взрывоопасного вещества.

Последствия катастрофы были гигантские: погибли 30 человек, общее число раненых — более 3000, были разрушены или повреждены тысячи жилых домов и зданий, в том числе почти 80 школ, 2 университета, 185 детских садов, без крыши над головой остались 40 000 человек, более 130 предприятий фактически прекратили свою деятельность. Общая сумма ущерба — 3 млрд евро.

2002 год









13 ноября 2002 года около берегов Испании попал в сильный шторм нефтяной танкер Prestige, в трюмах которого находилось более 77 000 тонн мазута. В результате шторма в корпусе судна образовалась трещина длиной около 50 метров. 19 ноября танкер разломился пополам и затонул. В результате катастрофы в море попало 63 000 тонн мазута.









Очистка моря и берегов от мазута стоила 12 млрд долларов, полный ущерб, нанесенный экосистеме, оценить невозможно.

2004 год









26 августа 2004 года недалеко от Кельна на западе Германии с моста Wiehltal высотой 100 метров упал бензовоз, перевозивший 32 000 литров топлива. После падения бензовоз взорвался. Виновником аварии была спортивная машина, которую занесло на скользкой дороге, что и вызвало занос бензовоза.

Эта авария считается одной из самых дорогостоящих техногенных катастроф в истории — временный ремонт моста стоит 40 млн долларов, а полная реконструкция — 318 млн долларов.

2007 год









19 марта 2007 года из-за взрыва метана на шахте «Ульяновская» в Кемеровской области погибли 110 человек. Вслед за первым взрывом через 5-7 секунд последовало еще четыре, что вызвало обширные обвалы в выработках сразу в нескольких местах. Погибли главный инженер и почти все руководство шахты. Эта авария является крупнейшей в российской угледобыче за последние 75 лет.

2009 год









17 августа 2009 года произошла техногенная катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС, расположенной на реке Енисей. Это случилось во время ремонта одного из гидроагрегатов ГЭС. В результате аварии были разрушены 3-й и 4-й водоводы, произошло разрушение стены и подтопление машинного зала. 9 из 10 гидротурбин полностью вышли из строя, ГЭС была остановлена.

Из-за аварии было нарушено энергоснабжение сибирских регионов, в том числе ограничена подача электричества в Томске, отключения коснулись нескольких сибирских алюминиевых заводов. В результате катастрофы погибли 75 человек, еще 13 было ранено.

Ущерб от аварии на Саяно-Шушенской ГЭС превысил 7,3 миллиарда рублей, включая ущерб, причиненный экологии.

2010 год









4 октября 2010 на западе Венгрии произошла крупная экологическая катастрофа. На заводе по производству алюминия взрыв разрушил плотину резервуара с ядовитыми отходами — так называемым красным шламом. Около 1,1 миллиона кубометров едкого вещества затопили 3-метровым потоком города Колонтар и Дечевер в 160 километрах к западу от Будапешта.









Красный шлам — это осадок, который образуется при производстве оксида алюминия. При попадании на кожу он воздействует на нее как щелочь. В результате катастрофы 10 человек погибли, около 150 получили различные травмы и ожоги.













22 апреля 2010





22 апреля 2010 года в Мексиканском заливе у побережья американского штата Луизиана после взрыва, унесшего жизни 11 человек, и 36-часового пожара затонула управляемая буровая платформа Deepwater Horizon.









Остановить утечку нефти удалось лишь 4 августа 2010 года. В воды Мексиканского залива вылилось около 5 млн баррелей сырой нефти. Платформа, на которой произошла авария, принадлежала швейцарской компании, а на момент техногенной катастрофы платформой управляла компания Вritish Petroleum.

2011 год









11 марта 2011 года на северо-востоке Японии на АЭС «Фукусима-1» после сильнейшего землетрясения произошла крупнейшая за последние 25 лет после катастрофы на Чернобыльской АЭС авария. Вслед за подземными толчками магнитудой 9,0 на побережье пришла огромная волна цунами, которая повредила четыре из шести реакторов атомной станции и вывела из строя систему охлаждения, что привело к серии взрывов водорода, расплавлению активной зоны.

Общий объем выбросов йода-131 и цезия-137 после аварии на АЭС «Фукусима-1» составил 900 000 терабеккерелей, что не превышает и 20% от выбросов после Чернобыльской аварии в 1986 году, которые составили тогда 5,2 млн терабеккерелей.

Суммарный ущерб от аварии на АЭС «Фукусима-1» эксперты оценили в 74 млрд долларов. Полная ликвидация аварии, в том числе демонтаж реакторов, займет около 40 лет.









АЭС «Фукусима-1».

11 июля 2011

11 июля 2011 года на военно-морской базе неподалеку от Лимасола на Кипре произошел взрыв, который унес 13 жизней и поставил островное государство на грань экономического кризиса, разрушив крупнейшую электростанцию острова.

Следователи обвинили президента республики Димитриса Христофиаса в том, что он халатно отнесся к проблеме складирования боеприпасов, конфискованных в 2009 году с судна «Мончегорск» по подозрению в контрабанде оружия Ирану. По факту боеприпасы хранились прямо на земле на территории военно-морской базы и сдетонировали из-за высокой температуры.









Разрушенная электростанция Mari на Кипре.

2012 год









28 февраля 2012 года на химическом предприятии в китайской провинции Хэбэй произошел взрыв, унесший жизни 25 человек. Взрыв прогремел в цехе по производству нитрогуанидина (его используют в качестве ракетного топлива) на химзаводе компании «Хэбэй Кээр» в городе Шицзячжуан.

2013 год









18 апреля 2013 года в американском городе Вест в штате Техас на заводе удобрений произошел мощный взрыв.









Почти 100 зданий в округе были разрушены, от 5 до 15 человек погибли, около 160 человек получили ранения, а сам городок стал похож на зону военных действий или на съемочную площадку очередного фильма про Терминатора.

2015 год









12 августа 2015 года в результате нарушения техники безопасности при хранении взрывчатых веществ в китайском порту прогремели два взрыва огромной силы, которые привели к большому количеству жертв, сотням разрушенных домов и тысячам уничтоженных автомобилей.







