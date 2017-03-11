Атамбаев обвинил ряд киргизских СМИ в дестабилизации обстановки в стране
11 марта 2017, 15:10
Атамбаев заявил, что соответствующим органам страны "пора напомнить этим псевдоборцам за свободу, что закон обязателен для всех".
Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев считает, что отдельные СМИ ведут против него кампанию лжи, направленную на дестабилизацию обстановки в стране, передает РИА Новости.
"В последнее время в Кыргызской Республике под лозунгом на право свободы прессы кучка якобы независимых журналистов, СМИ и политиков фактически требуют для себя права безнаказанно клеветать и поливать грязью неугодных им людей и, в первую очередь, всенародно избранного президента независимого Киргизстана. Такая кампания в отдельных СМИ и даже в социальных сетях ведется целенаправленно уже последние несколько лет и особенно усилилась с лета прошлого года. Кампания лжи, клеветы и шельмования", — говорится в заявлении главы киргизского государства на его официальном сайте.
Атамбаев считает, что истинной целью этой кампании является "дестабилизация ситуации в Киргизстане перед предстоящими в ноябре выборами нового президента путем дискредитации через ложь и клевету всенародно избранного главы государства… в глазах мирового сообщества".
Атамбаев заявил, что соответствующим органам страны "пора напомнить этим псевдоборцам за свободу, что закон обязателен для всех". "Сейчас нашей стране и народу Киргизстана нужны мир и стабильность, единство и сплоченность. Достигнутые с таким большим трудом права и свободы граждан не должны быть отданы на откуп распространителям лжи и клеветы", — заключил он.
Атамбаев неоднократно подвергал СМИ критике. Так, в понедельник он заявил, что финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ распространяют слухи, способствующие дестабилизации обстановки в Киргизии.
Фото: РИА Новости
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