Атамбаев обвинил ряд киргизских СМИ в дестабилизации обстановки в стране

"В последнее время в Кыргызской Республике под лозунгом на право свободы прессы кучка якобы независимых журналистов, СМИ и политиков фактически требуют для себя права безнаказанно клеветать и поливать грязью неугодных им людей и, в первую очередь, всенародно избранного президента независимого Киргизстана. Такая кампания в отдельных СМИ и даже в социальных сетях ведется целенаправленно уже последние несколько лет и особенно усилилась с лета прошлого года. Кампания лжи, клеветы и шельмования", — говорится в заявлении главы киргизского государства на его официальном сайте.





Атамбаев считает, что истинной целью этой кампании является "дестабилизация ситуации в Киргизстане перед предстоящими в ноябре выборами нового президента путем дискредитации через ложь и клевету всенародно избранного главы государства… в глазах мирового сообщества".