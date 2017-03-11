«Кайрат» претендует на звание лучшего клуба мира
11 марта 2017, 15:35
Кроме того, отметим, что авторитетный портал Futsalplanet.com номинировал главного тренера «Кайрата» Какау в категории «лучший клубный тренер» и «лучший тренер национальной сборной».
Портал Futsalplanet.com объявил список номинантов, которые оспорят звание сильнейшей команды в футзале по итогам 2016 года, сообщает Sports.kz.
Напомним, что АФК «Кайрат» в прошлом году выиграл Чемпионат Казахстана, Кубок Казахстана, Кубок Еременко, а также успешно преодолел Элитный раунд Кубка УЕФА.
Полный список номинантов:
«Баратейро» (Бразилия, женская команда)
«Серро Портеньо» (Парагвай)
«Коринтианс» (Бразилия)
«Газпром-Югра» (Россия)
«Кайрат» (Казахстан)
«Магнус» (Бразилия)
«НАФИТ Аль-Васат» (Ирак)
«Нагоя» (Япония)
«Интер Мовистар» (Испания)
«Спортинг» (Португалия).
Кроме того, отметим, что авторитетный портал Futsalplanet.com номинировал главного тренера «Кайрата» Какау в категории «лучший клубный тренер» и «лучший тренер национальной сборной», в свою очередь вратарь алматинского клуба Игита стал кандидатом на титул «лучшего вратаря мира», а сборная Казахстана по футзалу вошла в круг претендентов на звание «Команда года».
Фото: Sports.kz
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com