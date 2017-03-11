«Кайрат» претендует на звание лучшего клуба мира

Кроме того, отметим, что авторитетный портал Futsalplanet.com номинировал главного тренера «Кайрата» Какау в категории «лучший клубный тренер» и «лучший тренер национальной сборной».

Портал Futsalplanet.com объявил список номинантов, которые оспорят звание сильнейшей команды в футзале по итогам 2016 года, сообщает Sports.kz.





Напомним, что АФК «Кайрат» в прошлом году выиграл Чемпионат Казахстана, Кубок Казахстана, Кубок Еременко, а также успешно преодолел Элитный раунд Кубка УЕФА.





Полный список номинантов:

«Баратейро» (Бразилия, женская команда)

«Серро Портеньо» (Парагвай)

«Коринтианс» (Бразилия)

«Газпром-Югра» (Россия)

«Кайрат» (Казахстан)

«Магнус» (Бразилия)

«НАФИТ Аль-Васат» (Ирак)

«Нагоя» (Япония)

«Интер Мовистар» (Испания)

«Спортинг» (Португалия).





Кроме того, отметим, что авторитетный портал Futsalplanet.com номинировал главного тренера «Кайрата» Какау в категории «лучший клубный тренер» и «лучший тренер национальной сборной», в свою очередь вратарь алматинского клуба Игита стал кандидатом на титул «лучшего вратаря мира», а сборная Казахстана по футзалу вошла в круг претендентов на звание «Команда года».



