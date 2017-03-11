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Тамара Дуйсенова посетила социальные организаций Актобе

11 марта 2017, 15:52

В первую очередь глава МТСЗН РК ознакомилась с работой центра обслуживания населения г. Актобе и реализацией проекта «Автоматизированное рабочее место акима сельского округа» (далее – АРМ АСО) в акимате Курайлинского сельского округа.


Сегодня в ходе рабочей поездки в Актюбинскую область министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова посетила организации, оказывающие государственные и социальные услуги жителям региона, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В первую очередь глава МТСЗН РК ознакомилась с работой центра обслуживания населения г. Актобе и реализацией проекта «Автоматизированное рабочее место акима сельского округа» (далее – АРМ АСО) в акимате Курайлинского сельского округа.

Тамара Дуйсенова также посетила центр социального обслуживания детей-инвалидов с психоневрологическими заболеваниями и кризисный центр помощи для женщин и детей, открытые в рамках государственно-частного партнерства.

Кроме того, сегодня министр ознакомится с работой Актюбинского политехнического колледжа, где осуществляется дуальное и краткосрочное профессиональное обучение работников, и посетит центр обслуживания предпринимателей.

Напомним, проект АРМ АСО был запущен в пилотном режиме в мае 2015 года в Акмолинской области, с октября 2016 года – в Актюбинской области.Основнаяего цель - учет безработных, малообеспеченных граждан, наемных работников, проживающих в сельских округах.Проект позволяет принимать точечные меры содействия занятости по каждой целевой группе.По результатам апробации в пилотном режиме АРМ АСО планируется внедрить во всех регионах республики.

Фото: Казинформ

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