Тамара Дуйсенова посетила социальные организаций Актобе

В первую очередь глава МТСЗН РК ознакомилась с работой центра обслуживания населения г. Актобе и реализацией проекта «Автоматизированное рабочее место акима сельского округа» (далее – АРМ АСО) в акимате Курайлинского сельского округа.





Тамара Дуйсенова также посетила центр социального обслуживания детей-инвалидов с психоневрологическими заболеваниями и кризисный центр помощи для женщин и детей, открытые в рамках государственно-частного партнерства.





Кроме того, сегодня министр ознакомится с работой Актюбинского политехнического колледжа, где осуществляется дуальное и краткосрочное профессиональное обучение работников, и посетит центр обслуживания предпринимателей.





Напомним, проект АРМ АСО был запущен в пилотном режиме в мае 2015 года в Акмолинской области, с октября 2016 года – в Актюбинской области.Основнаяего цель - учет безработных, малообеспеченных граждан, наемных работников, проживающих в сельских округах.Проект позволяет принимать точечные меры содействия занятости по каждой целевой группе.По результатам апробации в пилотном режиме АРМ АСО планируется внедрить во всех регионах республики.



