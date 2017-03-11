Убитый при перестрелке в Шымкенте 14-летний подросток был олигофреном

Он учился в специнтернате с младшими братом и сестрой.

Погибший в Шымкенте в перестрелке подросток, который оказался под пулями в результате целой череды случайностей, имел диагноз «олигофрения легкой степени», пишет «Отырар».

14-летний Жамал Асыланов не должен был находиться в Шымкенте. Жамал является воспитанником вспомогательной школы-интерната в Ленгере, он там живет с младшим братом и сестрой. Ребята из неблагополучной семьи: отец осужден на 7 лет, мать в разводе, бабушка по линии матери от детей отказалась.

Неделю назад детей под расписку забрал отец. Он навестил детей в интернате после освобождения в декабре прошлого года. А неделю назад появился с родственницей и попросил учителей отпустить их домой до 9 марта, но привез только младших.

Жамал Асыланов во время перестрелки в одном из самых криминогенных районов Шымкента — Ворошиловке. Инцидент произошел после званого обеда в одном из домов. Между гостями разгорелся конфликт, окончившийся пальбой, в которой погиб 14-летний Жамал, двое взрослых были ранены. Как под пулями оказался школьник, пока не известно.

Учитель-дефектолог вспомогательной школы-интерната Ленгера Гульнур Даниярова сообщила следующее: «У него диагноз - олигофрения легкой степени. Он мальчик такой подвижный, непослушный. Это, по-моему, связано с его болезнью. Его братишка тоже здесь, сестренка тоже учится. Мама здесь училась, выпускница нашей школы».

В свои 14 лет Жамал только учился читать и писать.

Полицейские задержали в Жамбылской области одного из четырех подозреваемых в убийстве Жамала Асыланова. Еще трое находятся в розыске. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Фото с сайта tvk-uko.kz