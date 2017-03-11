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Турция закрыла порты для крымских паромов

11 марта 2017, 16:37

Как отметил директор "Крымского морского агентства", которое является оператором паромной линии между портами Севастополь и Зонгулдак, паромное сообщение приостановлено уже на протяжении двух недель


Турецкие власти закрыли порты для приема паромов из Крыма, передает ТАСС.

Об этом в субботу журналистам заявил Станислав Гвоздилов - директор "Крымского морского агентства", которое является компанией-оператором паромной линии между портами Севастополь и Зонгулдак в Турции.

"Сейчас пока приостановлено паромное сообщение с Турцией... Это уже длится две недели", - сказал Гвоздилов, отметив, что ему не известны причины сложившейся ситуации.

По данным Гвоздилова, из Крыма в Турцию ходило "еще несколько паромов", они оказались в такой же ситуации.

"Крымское морское агентство" с октября прошлого года возобновило регулярное паромное сообщение между портами Севастополь (бухта Камышовая) и Зонгулдак (Турция), на маршруте работал паром "Варяг".

Фото © Алексей Павлишак/ТАСС


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