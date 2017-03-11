В Алматы нарушительница ПДД подвергла опасности жизнь девяти детей
Ведя за собой группу детей, женщина перебегала опасную дорогу в неположенном месте.
В Алматы женщина подвергла опасности жизнь девяти детей, перебегая с ними опасный участок дороги в неположенном месте, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Инцидент произошел на кольце ВАЗ. Корреспондент на автомобиле двигался по Майлина в северном направлении. На кольце он свернул направо в сторону аэропорта. В конце кольцевой развязки – четыре полосы движения, две с моста и две из-под моста, затем разделительная аллея и снова четыре полосы уже встречного потока. Как пишет 2gis, до надземного перехода около 400 метров. Это примерно три минуты ходьбы пешком.
Женщина около 30-35 лет перебегала дорогу в неположенном месте, ведя за собой девять детей примерно 13 лет, через скоростную дорогу с ограниченным обзором, подвергая и свою, и жизнь детей опасности. Возможно, эта женщина является учительницей, подавая дурной пример своим подопечным и рискуя их здоровьем.
Напомним, за последний месяц в Алматы произошло два наезда на детей с летальным исходом. В первом случае была сбита восьмилетняя первоклассница – она скончалась до приезда скорой. Участок дороги не был освещен. Во втором случае погиб десятилетний мальчик, который переходил дорогу по «зебре». Он также скончался на месте ДТП.
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