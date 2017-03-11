Министр труда и соцзащиты РК рассказала актюбинцам о повышении пенсий и соцпособий

Аким области Бердыбек Сапарбаев рассказал о реализации в регионе поручений Главы государства и ходе выполнения государственных программ в социальной сфере.

В акимате Актюбинской области с участием министра труда и социальной защиты РК Тамары Дуйсеновой состоялось совещание, посвященное разъяснению Послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» и вопросам реализации в регионе Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы.

Аким области Бердыбек Сапарбаев рассказал о реализации в регионе поручений Главы государства и ходе выполнения государственных программ в социальной сфере.

Так, по итогам 2016 года Комплексным планом содействия занятости населения было охвачено 29 454 человек. В рамках программы «Дорожная карта занятости 2020» приняты меры по трудоустройству 13 369 актюбинцев. В рамках реализации программы «Өрлеу» в г. Актобе обусловленная денежная помощь назначена 199 гражданам из 37 семей.

- В результате принятых мер, мы выполнили одно из главных поручений Президента – не допустили роста безработицы, в том числе среди молодежи. Уровень общей безработицы по итогам 4 квартала 2016 года снизился до 4,8 %, уровень молодежной безработицы составил 2,4 %, - отметил Бердыбек Сапарбаев.

Кроме того, в 2016 году социально-уязвимым слоям населения оказаны различные виды социальной помощи на общую сумму более 2 млрд. тенге, свыше 6,3 тыс. инвалидов были обеспечены техническими и гигиеническими средствами, протезно-ортопедической помощью, санаторно-курортным оздоровлением.

В ходе совещания были обсуждены основные направления новой Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы.

По словам министра Тамары Дуйсеновой, в 2016 году остались незакрытыми 26 тысяч вакансий.

- Казахстанцы не смогли занять предложенные должности из-за недостатка либо образования, либо практики. Для предупреждения углубления данного тренда и повышения квалификации трудовых ресурсов по поручению Главы государства разработана новая программа по развитию продуктивной занятости и массового предпринимательств, главная цель которой – организация массового обучения граждан наиболее востребованным на рынке труда профессиям или основам предпринимательства. При этом, планируется усилить роль дуального обучения, создать для жителей отдаленных районов возможность получения образования посредством мобильных курсов обучения, а также расширить микрокредитование на селе и в городе, - сообщила министр.

Тамара Дуйсенова также рассказала о предстоящем повышении пенсий и пособий. Как известно, по поручению Президента Нурсултана Назарбаева предусмотрено поэтапное повышение пенсий в 2017-2018 годах. В целом, три этапа повышения пенсии позволят в 2018 году увеличить размеры выплат (с учетом базовой пенсии) почти до 45% по отношению к 2016 году. В частности, по словам Тамары Дуйсеновой, благодаря предстоящему повышению пенсионных выплат с 1 июля 2017 года минимальный размер пенсии (с учетом базовой пенсии) повысится с 37 789 тенге 2016 года до 45 711 тенг, средний размер (с учетом базовой пенсии) - с 55 117 до 66 676 тенге. С учетом прогнозируемого роста пенсионных выплат до 45% (в 2017-2018 гг.) с 1 июля 2018 года средний размер пенсии (с учетом базовой пенсии) в Казахстане составит 80 991 тенге. Кроме того, в 2017 году пособие по рождению ребенка в два этапа увеличится на 20 процентов, а с 1 января 2018 года будут повышены размеры пособий по инвалидности, по потере кормильца и базовой пенсии до 16% в связи с изменением величины прожиточного минимума.