В Актобе Т. Дуйсенова ознакомилась с ходом реализации пилотного проекта «е-ХАЛЫҚ»

Первым объектом, который посетила гостья, стал «Центр обслуживания населения» - филиал НАО «Государственная корпорация "Правительство для граждан».

В настоящее время во всех 17 структурных подразделениях ЦОН сотрудниками центра занятости реализуется программа «Развития продуктивной занятости и массового предпринимательства», в рамках которой ведется работа по регистрации безработных, направлению их на социальные рабочие места, обучение, молодежную практику, по трудоустройству населения. Тамара Дуйсенова ознакомилась с реализацией пилотного проекта.

Кроме того, в регионе реализуется еще один не менее важный проект «е-Халық», в рамках которого местными исполнительными органами проводятся работы по прикреплению фактически проживающего населения.

Программа «Автоматизированное рабочее место акима сельского округа» внедрена в сентябре 2016 г. и уже действует в 143 сельских округах области. Ранее акимы сельских округов вели хозяйственные книги, в которых отражались данные о численности населения, статусе жителей, жилищных условиях, количестве скота, транспорта и др. В 2015 году все хозяйственные книги были переведены в электронный формат, сейчас акимы могут работать в АРМАСО, которая интегрирована с государственной базой данных физических лиц. Актуальна данная программа и в связи с внедрением 1 июля 2017 года обязательного медицинского страхования.

В настоящее время ведется работа по заполнению информационной системы, в программу уже внесены данные 376 тыс. чел. или 44 % от общей численности населения.

Эффективность программы АРМАСО Министр труда и соцзащиты смогла оценить в акимате Курайлинского сельского округа, где проживает 8100 человек.

- Для чего мы внедряем «е-ХАЛЫҚ»? Во-первых, для решения вопросов занятости. На вашей социальной карте имеются данные по всем, тем, кто имеет работу, получает социальные выплаты, самозанятым. Совместно с центром занятости вы должны адресно работать с теми, кто не входит в эти категории. Во-вторых, безработным не обязательно ехать в Актобе, чтобы зарегистрироваться, им достаточно прийти в акимат. Тут они не только могут быть поставлены на учет, но и должны получить всю необходимую информацию о том, на какие меры господдержки по программе занятости они могут рассчитывать. И именно отсюда их нужно направлять на обучение, краткосрочные курсы. Вот для чего нужна эта система, - подчеркнула Тамара Дуйсенова.



