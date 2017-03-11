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Казахстан вошел в список 17 лучших стран для визитов в 2017 году

11 марта 2017, 17:38

Рейтинг составляло издание Huffington Post.


Казахстан вошел в список 17 лучших стран, которые советуют посетить в 2017 году, сообщает Zakon.kz.

Рейтинг опубликовало издание Huffington Post. Как указано в статье, «Девятая по величине страна в мире – это не только Борат». Подчеркивается, что Казахстан плохо исследованный уголок Земли.

«Начните с Алматы, самого крупного города, полного магазинов одежды и ресторанов. Затем отправляйтесь к горам Тянь-Шань и исследуйте леса, в которых впервые были выращены многие современные фруктовые агрокультуры».

«Астану называют «самой странной столицей в мире», - пишет издание. – Отчасти благодаря тому, что существует она около 20 лет. Как сообщал канал CNN, эта земля была пустынной, ранее известной лагерем для жен предателей СССР, а затем, в 1997 году, ее провозгласили новой столицей, что способствовало быстрому росту города с футуристическими небоскребами».


Далее в статье излагается история Вознесенского собора в Алматы, описывается БАО и горы.


«Город Актау, центр нефтяной промышленности, расположен на Каспии и популярен среди местных благодаря тому, что там можно поплавать», - завершается часть статьи о Казахстане.


Кроме Республики, в список вошли такие страны, как Южная Корея, Кипр, Латвия, Эквадор, Уругвай, Намибия и т.д.


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