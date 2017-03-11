Более 30 человек стали жертвами взрывов рядом с кладбищем в Дамаске

Два самодельных взрывных устройства сработали в субботу утром в районе Баб Мусалла, вблизи кладбища Баб ас-Сагир.

Более 30 человек погибли, свыше ста получили ранения в результате двух взрывов в Дамаске, сообщил РИА Новости осведомленный источник в сирийских службах безопасности.

Два самодельных взрывных устройства сработали в субботу утром в районе Баб Мусалла, вблизи кладбища Баб ас-Сагир.

По данным собеседника агентства, жертвами теракта стали не менее 33 человек, более сотни получили травмы различной степени тяжести. Как сообщили РИА Новости в главном управлении полиции Дамаска, большинство пострадавших уже доставлены в больницы.

Официального комментария властей пока не поступало.

Большинство из погибших были паломниками из Ирака, прибывшими в Дамаск, чтобы почтить останки святых. Как сообщил очевидец, взрывы прогремели, когда к кладбищу подъехала колонна из нескольких автобусов.

МИД Ирака подтвердил гибель своих граждан в Дамаске. По данным ведомства, погибли около 40 человек и еще 120 пострадали.

Кладбище Баб ас-Сагир имеет большое значение для мусульман-шиитов, так как на нем захоронены останки участников исторической битвы при Кербеле.

Фото © AP Photo/ Hassan Ammar