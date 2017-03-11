Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Более 30 человек стали жертвами взрывов рядом с кладбищем в Дамаске

11 марта 2017, 18:30

Два самодельных взрывных устройства сработали в субботу утром в районе Баб Мусалла, вблизи кладбища Баб ас-Сагир.


Более 30 человек погибли, свыше ста получили ранения в результате двух взрывов в Дамаске, сообщил РИА Новости осведомленный источник в сирийских службах безопасности.

Два самодельных взрывных устройства сработали в субботу утром в районе Баб Мусалла, вблизи кладбища Баб ас-Сагир.

По данным собеседника агентства, жертвами теракта стали не менее 33 человек, более сотни получили травмы различной степени тяжести. Как сообщили РИА Новости в главном управлении полиции Дамаска, большинство пострадавших уже доставлены в больницы.

Официального комментария властей пока не поступало.

Большинство из погибших были паломниками из Ирака, прибывшими в Дамаск, чтобы почтить останки святых. Как сообщил очевидец, взрывы прогремели, когда к кладбищу подъехала колонна из нескольких автобусов.

МИД Ирака подтвердил гибель своих граждан в Дамаске. По данным ведомства, погибли около 40 человек и еще 120 пострадали.

Кладбище Баб ас-Сагир имеет большое значение для мусульман-шиитов, так как на нем захоронены останки участников исторической битвы при Кербеле.

Фото © AP Photo/ Hassan Ammar


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...