Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Афганистане вооруженные люди напали на военный аэродром

11 марта 2017, 18:37

Данных о пострадавших не поступало.


Вооруженные люди атаковали военный аэродром в провинции Хост в Афганистане, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News.

"Несколько вооруженных человек напали на военный аэродром в провинции Хост. Столкновения продолжаются", — сообщил телеканал в Twitter.

Данных о пострадавших не поступало.

Ранее боевики напали на военный госпиталь в столице Афганистана — Кабуле. Ответственность за нападение, жертвами которого стали порядка 50 человек, взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ). Однако представители разведки страны проводят расследование, пытаясь выяснить, кто в действительности стоит за нападением, несмотря на заявления ИГ.

Фото © Flickr/ isafmedia


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...