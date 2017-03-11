В Афганистане вооруженные люди напали на военный аэродром
Данных о пострадавших не поступало.
Вооруженные люди атаковали военный аэродром в провинции Хост в Афганистане, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News.
"Несколько вооруженных человек напали на военный аэродром в провинции Хост. Столкновения продолжаются", — сообщил телеканал в Twitter.
#Breaking - A number of gunmen attack Military Airport in #Khost province. Fighting continues, officials said. #Afghanistan— TOLOnews (@TOLOnews) 11 марта 2017 г.
Данных о пострадавших не поступало.
Ранее боевики напали на военный госпиталь в столице Афганистана — Кабуле. Ответственность за нападение, жертвами которого стали порядка 50 человек, взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ). Однако представители разведки страны проводят расследование, пытаясь выяснить, кто в действительности стоит за нападением, несмотря на заявления ИГ.
Фото © Flickr/ isafmedia
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