В Афганистане вооруженные люди напали на военный аэродром

Вооруженные люди атаковали военный аэродром в провинции Хост в Афганистане, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News.

"Несколько вооруженных человек напали на военный аэродром в провинции Хост. Столкновения продолжаются", — сообщил телеканал в Twitter.

#Breaking - A number of gunmen attack Military Airport in #Khost province. Fighting continues, officials said. #Afghanistan