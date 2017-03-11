Б. Сапарбаев: Необходимо готовить рабочие кадры, ориентируясь на реальную потребность

АПК включен в число 10 колледжей РК, ориентированных на профессиональную подготовку рабочих кадров для объектов в г. Актобе и Актюбинской области в 2015-2019 г. по государственной программе индустриально-инновационного развития.

Гостья ознакомилась с программой подготовки рабочих кадров, в которую внедрены элементы дуальной системы обучения, условиями прохождения производственной практики по новым программам в колледже и на производстве, материальной базой, оснащенной современным оборудованием, что способствует качественной подготовке рабочих кадров и специалистов среднего звена. Более 10 лет колледж занимается организацией краткосрочного и профессионального обучения, сотрудничает с крупными компаниями региона, ежегодно обучая 1500 рабочих и специалистов.

- Необходимо готовить кадры, ориентируясь на реальную потребность, для этого нужно заключить между управлением координации занятости и социальных программ, колледжем и работодателями. Дуальное обучение должно внедряться уже со второго курса и студенты должны проводить 60-70% учебного времени на производстве, к 4 курсу он будет готовым специалистом, будет знать, где он будет работать, с каким коллективом, - сказал аким области Бердыбек Сапарбаев.

Затем Тамара Дуйсенова ознакомилась с деятельностью Центра социального обслуживания детей с психоневрологическими заболеваниями и кризисного центра для женщин и детей, которые были открыты в Актобе в рамках ГЧП.

В регионе по поручению Главы государства Нурсултана Назарбаева создаются условия для социальной реабилитации, адаптации детей с ограниченными возможностями. Центр, в котором на площади более 1000 кв. м. персонал из 123 специалистов будет принимать детей-инвалидов и активно содействовать их адаптации в новой обстановке и жизни в коллективе, а также оказывать им специальные социальные услуги по социально-бытовому обслуживанию рассчитан на 100 мест.

Здесь будут созданы условия по диспансеризации, лечению, госпитализации детей-инвалидов с участием лечебно-профилактических учреждений. Кроме того, в новом центре будет вестись коррекционно-развивающее и трудовое обучение детей-инвалидов, проводиться мероприятия по повышению качества обслуживания, содержания и ухода, внедрению в практику передовых форм работы и методов обслуживания детей-инвалидов.

Благодаря его открытию, в Актобе смогут вернуться дети, которые сейчас вынуждены получать лечение в специализированных интернатах соседних регионов. Затем министр осмотрела кризисный центр для женщин и детей, рассчитанный на 200 человек, где действует отделение социально-психологической реабилитации с персоналом в 60 человек. В стационаре-приюте женщины, подвергшиеся психофизическому насилию, потерявшие родных и близких, инвалиды, матери-одиночки м несовершеннолетними детьми, семьи погорельцев, выпускницы детских домов и школ-интернатов, девочки подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, смогут проживать в течение 1-6 месяцев до тех пор, пока не решат все свои проблемы.



