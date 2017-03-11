В Астане из-за повреждения водовода затопило улицы

В субботу, 11 марта, в районе «Алматы» города Астаны произошло ЧП на водопроводе, в результате которого несколько улиц оказались подтоплены, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Адильбек Сарсембаев, аким района: «Уважаемые жители района Алматы! На ул.Иманова уг. ул.Брусиловского , допущено повреждение магистрального водовода диаметр 1000 мм. Происходит утечка воды. В настоящий момент предприняты меры к отключению указанного водовода от ул.Асан Кайгы и до Жубанова. Под отключением, а также с нарушением давления ул.Иманова, несколько МЖД, частный сектор. Бригады Астана Су Арнасы на месте и занимаются восстановлением. К строительной организации по чьей вине произошёл порыв будут приняты все предусмотренные законом меры ответственности. Приносим извинения за неудобства в выходной день!»