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В Астане из-за повреждения водовода затопило улицы

11 марта 2017, 19:39

ЧП произошло в районе "Алматы".


В субботу, 11 марта, в районе «Алматы» города Астаны произошло ЧП на водопроводе, в результате которого несколько улиц оказались подтоплены, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Адильбек Сарсембаев, аким района: «Уважаемые жители района Алматы! На ул.Иманова уг. ул.Брусиловского , допущено повреждение магистрального водовода диаметр 1000 мм. Происходит утечка воды. В настоящий момент предприняты меры к отключению указанного водовода от ул.Асан Кайгы и до Жубанова. Под отключением, а также с нарушением давления ул.Иманова, несколько МЖД, частный сектор. Бригады Астана Су Арнасы на месте и занимаются восстановлением. К строительной организации по чьей вине произошёл порыв будут приняты все предусмотренные законом меры ответственности. Приносим извинения за неудобства в выходной день!»


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