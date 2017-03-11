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В смерти Моторолы и Гиви винят одного человека

11 марта 2017, 19:42

Задержанные в ЛНР диверсанты ВСУ сообщили, кто виновен в гибели Арсена Павлова и Михаила Толстых.


В Луганске продолжаются следственные действия в отношении задержанных диверсантов ВСУ. В ходе допроса один из мужчин сообщил, что его непосредственный командир — начальник разведки полка спецназа ССО ВСУ майор Балов — несёт ответственность за подготовку и исполнение теракта в центре Донецка 16 октября 2016 года, в ходе которого погиб командир ОРБ "Спарта" Арсен Моторола Павлов, пишет Лайф

— Я могу подтвердить, начальник разведки Баев хвастался, будто бы это его дело рук. В Акмянец-Подольском он тренировался на лифтах, как провести диверсию, — сообщил следствию задержанный.

Кроме того, по словам задержанных диверсантов, начальник разведки полка спецназа ССО ВСУ майор Балов может быть причастен к убийству комбата "Сомали" Михаила Гиви Толстых.

Отметим, ранее Иван Деев и его сослуживец признались в ликвидации начальника управления Народной милиции Олега Анащенко. В ходе следствия военнослужащие рассказали, что для совершения диверсий и террористических актов их готовили военные инструкторы НАТО. Среди других операций, которые были поручены их диверсионной группе, они также назвали подготовку к ликвидации главы ДНР Александра Захарченко и организации терактов в России.

Фото: © РИА Новости/Игорь Маслов


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