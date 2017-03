В Бостоне грузовик врезался в самолет в аэропорту

Грузовик противообледенительной обработки столкнулся с самолетом в аэропорту города Бостон в американском штате Массачусетс, один человек получил ранения, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC News.

Как сообщает телеканал, инцидент произошел в пятницу в Международном аэропорту Логана недалеко от города Бостон.

Самолет Boeing 737 авиакомпании Alaska Airlines был готов к взлету и проходил противообледенительную обработку, когда грузовик врезался в его левое крыло. Грузовик перевернулся, в результате пострадал один из работников аэропорта.

De-icing truck collides with Alaska Airlines Boeing 737 at Boston's Logan airport; worker in truck's basket injured https://t.co/CSeO9okQF5pic.twitter.com/NchQH8sjzM