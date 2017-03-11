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В Бостоне грузовик врезался в самолет в аэропорту

11 марта 2017, 20:00

Пострадал один человек.


Грузовик противообледенительной обработки столкнулся с самолетом в аэропорту города Бостон в американском штате Массачусетс, один человек получил ранения, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC News.

Как сообщает телеканал, инцидент произошел в пятницу в Международном аэропорту Логана недалеко от города Бостон.

Самолет Boeing 737 авиакомпании Alaska Airlines был готов к взлету и проходил противообледенительную обработку, когда грузовик врезался в его левое крыло. Грузовик перевернулся, в результате пострадал один из работников аэропорта.

Пассажирам предоставили питание и номера в отеле, а авиакомпания занялась поисками другого самолета, чтобы рейс отправился в субботу утром.

Фото © Flickr/ Andrew Malone


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