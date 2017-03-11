Венецианская Комиссия дала заключение по изменениям в Конституцию Казахстана

К подготовке заключения привлечены известные эксперты из Армении, Болгарии, Грузии, Латвии, России и Турции.

В г. Венеции прошла 110-я пленарная сессия Европейской Комиссии за демократию через право Совета Европы (Венецианская Комиссия). В повестку дня сессии включен вопрос о даче заключения Комиссии по Закону Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Конституционного Совета РК.





В работе сессии приняла участие казахстанская делегация в составе заместителя руководителя Администрации Президента Т. Донакова, председателя Конституционного Совета И. Рогова и председателя Казахстанского союза юристов Р. Мукашева.





Для подготовки проекта заключения Комиссией были привлечены известные эксперты из Армении, Болгарии, Грузии, Латвии, России и Турции.





По итогам заслушивания мнений экспертов, членов Комиссии и представителей Казахстана, Комиссия приняла заключение, в котором подчеркивается, что конституционные изменения Казахстана представляют собой шаг вперед в процессе демократизации государства. Реформа задает правильный вектор в дальнейшем развитии страны и свидетельствует об очевидном прогрессе. По мнению Комиссии, повышение роли Парламента в целом и Палат Парламента, в частности, передача некоторых функций Президента Республики Правительству, усиление механизмов его подотчетности и подконтрольности Парламенту является позитивным изменением , которое соответствует логике предыдущих конституционных реформ, проведённых в 1998 и 2007 годах.





Кроме того, Комиссия дала заключение по проекту Закона Республики Казахстан "Об административных процедурах". Комиссией выражена также удовлетворенность реализацией Казахстаном ранее принятого ее заключения по проекту Кодекса судейской этики Республики Казахстан. Комиссия продолжает свою работу.



