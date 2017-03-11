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Том Хэнкс отправится в поход на УАЗике

11 марта 2017, 20:23

Актер опубликовал фото с "буханкой".


Звезда Голливуда Том Хэнкс хочет отправиться в поход на российском автомобиле УАЗ-452, также известном как буханка. Об этом он рассказал в "Инстаграме".

— У меня новый грузовик! Собираюсь в поход! — подписал фотографию автомобиля актёр.

Том Хэнкс является двукратным лауреатом премии "Оскар" за роли в фильмах "Филадельфия" и "Форрест Гамп".


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