В Костанайской области предложили запретить гаджеты в школах

Прокурор Костанайской области Марат Кайбжанов предложил рассмотреть возможность запрета использования гаджетов в школах, передает «Наша газета».

На расширенном заседании коллегии управления образования Костанайской области начальник 1-го управления прокуратуры Ренат Каримов сообщил, что за 2016 год зарегистрировано 28 попыток суицида.

«За весь 2016 год было 7 фактов суицида и помимо них зафиксировано 28 попыток суицида. Всего же за последние 5 лет в Костанайской области произошло 60 завершенных суицидов среди несовершеннолетних. В феврале надзорный орган проверил 7 районов на предмет принятия мер по предупреждению суицидов и оказалось, что «в большинстве случаев выработанный механизм профилактики на местах не работает», — сообщил начальник 1-го управления прокуратуры Костанайской области Ренат Каримов.

Свой вывод он подкрепил примером трагедии, которая в январе 2017 года произошла со студентом Казахстанского агротехнического колледжа. Молодой человек совершил суицид. Оказывается, его старший брат 8 лет назад сделал тоже самое, но у педагога-психолога колледжа этот студент на учете не стоял.

Прокурор области Марат Кайбжанов обратил внимание на необходимость усиления противодействия пагубному влиянию некоторых Интернет-сайтов.

«В обществе муссируется вопрос о запрете гаджетов в школах. Я думаю, настало время, когда его нужно разрешить. Разрешить взвешенно, потому что тут есть две стороны. Положительная – дети через Интернет совершенствуются, и отрицательная – есть очень серьезные риски. Мы предлагаем создать группу из работников образования, прокуратуры, ДВД области, привлечь общественность и обсудить проблему. Скоро состоится общеобластное родительское собрание, можно было там это обсудить и принять какое-то решение», — сказал прокурор.