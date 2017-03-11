В Алматинской области для ликвидации возможных ЧС предусмотрено 230 млн тенге

В Алматинской области ситуация по паводкам пока стабильная, утверждают в ДЧС области.

Для ликвидации ЧС в сзвязи с возможными паводками в Алматинской области предусмотрено почти 230 миллионов тенге, передает Хабар24.

В Алматинской области ситуация по паводкам пока стабильная, утверждают в ДЧС области. В регионе насчитывается 175 гидротехнических сооружений, из них 60 водохранилищ, 83 пруда и 12 плотин и дамб.

В прошлом году на противопаводковые мероприятия было затрачено около 1 млрд тенге. Благодаря этому построено и отремонтировано около 10 км защитных дамб, а также проведены берегоукрепительные работы на руслах рек. Сейчас уже определено 56 паводкоопасных участков. На них установлено более 120 гидрологических постов.

Сотрудниками ЧС ведется постоянный мониторинг проблемных участков, облет горных районов и бассейнов рек области.

Для оперативной ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в резерве предусмотрено почти 230 млн тенге.

«У нас это называется поверхностная паводковая ситуация, сейчас снег тает и все идет поверхностно. У нас в городах и районах Алматинской области в акиматах подготовлены отряды экстренного реагирования и служб гражданской защиты. Также имеются пункты приема населения, где созданы запасы палаток, кроватей, постельных принадлежностей, продуктов питания и лекарственных средств», — пояснил руководитель отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС области Мурат Сыдыков.