В овертайме «Барыс» проиграл «Магнитке»

Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" в овертайме победили астанинский "Барыс" во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ, передает РИА Новости.

Встреча, состоявшаяся в субботу в Магнитогорске, завершилась со счетом 5:4 (1:0, 1:3, 2:1, 1:0) в пользу хозяев льда. В составе победителей хет-трик оформил Данис Зарипов (5-я, 42-я, 49-я минуты), по шайбе забросили Виктор Антипин (32) и Ярослав Косов (69). У гостей отличились Роман Старченко (22), Найджел Доус (34, 58), Мартен Сен-Пьер (34). Форвард "Магнитки" Сергей Мозякин провел свою 600-ю игру в КХЛ. Он стал первым игроком в лиге, которому покорился этот рубеж.

Счет в серии стал 2-0 в пользу "Магнитки". Следующий матч противостояния пройдет 13 марта в Астане.

Фото © РИА Новости. Александр Вильф