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Умер британский актер Джон Форджэм

12 марта 2017, 00:36

Актер известен ролями в фильмах "Костолом", "Жены футболистов", "Поцелуй дракона", и "Ограбление по-итальянски".


Британский актер Джон Форджэм скончался в больнице английского города Уэртинг на 76-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

По данным издания, причиной смерти стало внутреннее кровотечение, вызванное переломом ключицы. Форджэм получил травму восьмого марта, упав с кровати у себя дома в Восточном Суссексе. Актера госпитализировали, 10 марта он скончался в больнице.

Актер известен ролями в фильмах "Костолом", "Жены футболистов", "Поцелуй дракона", и "Ограбление по-итальянски".

Смерть Форджэма подтвердила его дочь Джонеста.

Фото © Thomson Reuters 2017. Toby Melville


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