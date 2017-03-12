Умер британский актер Джон Форджэм
Актер известен ролями в фильмах "Костолом", "Жены футболистов", "Поцелуй дракона", и "Ограбление по-итальянски".
Британский актер Джон Форджэм скончался в больнице английского города Уэртинг на 76-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.
По данным издания, причиной смерти стало внутреннее кровотечение, вызванное переломом ключицы. Форджэм получил травму восьмого марта, упав с кровати у себя дома в Восточном Суссексе. Актера госпитализировали, 10 марта он скончался в больнице.
Актер известен ролями в фильмах "Костолом", "Жены футболистов", "Поцелуй дракона", и "Ограбление по-итальянски".
Смерть Форджэма подтвердила его дочь Джонеста.
Фото © Thomson Reuters 2017. Toby Melville
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