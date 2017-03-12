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14 примеров настолько плохого фотошопа, что это даже смешно

12 марта 2017, 01:10

Аватарка для соцсетей должна выглядеть идеально, поэтому нет ничего удивительного в том, что многие из нас прибегают к фотошопу.


Однако, как правило, бывает достаточно одного-двух фильтров, чтобы фото выглядело, как надо. Эти же ребята зашли настолько далеко, что им нужно закрыть доступ к фотошопу навсегда. Да что говорить, вы все увидите сами…

1. Да уж, оказывается, русалочки не всегда сексуальны


2. Ээээ?


3. Истинный любитель природы


4. Обратите внимание на правый нижний угол...


Да это же скрытый Микки-Маус!

5. А ведь кто-то действительно сделал ЭТО


6. Неужели она добровольно позволила превратить себя в клумбу?


7. Что ж, впечатляет...


8. Обезьяний камуфляж


9. Неее, никакого фотошопа не видно, что вы...


10. Лесной воин

С пирсингом на сосках...


11. Ну зачееем???


12. Хорошая попытка


13. Если он - мое будущее, то я, пожалуй, воздержусь


14. Не переживай, чувак, не обожгусь



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