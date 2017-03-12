16-летний сын продюсера "Ласкового мая" умер во время свидания
Как сообщила ранее певица Наталья Грозовская, 16-летний Александр умер от сердечного приступа.
Сын Андрея Разина скончался во время свидания с возлюбленной. Как рассказали представители продюсера "Ласкового мая", 16-летний Александр скончался вчера вечером на улице, в этот момент рядом с ним находилась его девушка, с которой они прогуливались.
По предварительным данным, причиной смерти Александра стал сердечный приступ.
Андрей Разин также разместил на своей странице в "Инстаграме" последнее фото с сыном.
Источник: Лайф
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