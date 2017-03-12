16-летний сын продюсера "Ласкового мая" умер во время свидания

Сын Андрея Разина скончался во время свидания с возлюбленной. Как рассказали представители продюсера "Ласкового мая", 16-летний Александр скончался вчера вечером на улице, в этот момент рядом с ним находилась его девушка, с которой они прогуливались.

По предварительным данным, причиной смерти Александра стал сердечный приступ.

Андрей Разин также разместил на своей странице в "Инстаграме" последнее фото с сыном.

Последнее фото с моим сыном. Царствие небесное Сашуля. Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) Мар 11 2017 в 8:44 PST

Источник: Лайф