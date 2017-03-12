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В бельгийском зоопарке решили обрезать рога носорогам

12 марта 2017, 01:55

Такое решение принято, чтобы защитить животных от браконьеров.


Владельцы частного зоопарка "Пайри Дайза" в Бельгии решили обрезать рога носорогам, чтобы защитить животных от браконьеров.

На столь беспрецедентный шаг администрация решилась из-за того, что на этой неделе в зоопарке под Парижем злоумышленники проникли в вольер, застрелили белого носорога и отпилили у него рог.

По официальной информации, до сих пор в Европе не было подобных случаев, пишет ВВС.

В народной медицине некоторых стран рог носорога считается целебным, в Восточной Азии его содержимое относится к афродизиакам. Цена одного килограмма на черном рынке может составлять десятки тысяч долларов.

Удаление рогов у носорогов часто практикуется в Африке для защиты от браконьеров. Ветеринары говорят, что эта процедура безболезненна и со временем рог отрастет.


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