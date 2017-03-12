Казахстанский боксер Али Ахмедов одержал шестую подряд победу в профессионалах

Казахстанский боксер полутяжелого веса Али Ахмедов одержал шестую победу на профессиональном ринге, передает корреспондент Vesti.kz.





В рамках вечера бокса в польском городе Семятыче Ахмедов победил Патрика Менди из Гамбии. Бой был рассчитан на восемь раундов и прошел без нокдаунов. В итоге все судьи отдали победу победу Ахмедову.





Для Ахмедова эта победа стала шестой в карьере (четыре нокаутом). В свою очередь 26-летний Менди потерпел 12-е поражение (лишь одно досрочное) - также на его счету 17 побед (одна нокаутом) и две ничьи.





Стоит отметить, что Менди, также имеющий паспорт Великобритании, входит в топ-50 мирового рейтинга. Он известен по боям с россиянином Дмитрием Чудиновым (ничья) и французским камерунцем Хасаном Н'Дамом Н'Жикамом (поражение).





21-летний Ахмедов дебютировал в профессионалах 5 мая 2016 года. Бой с Менди стал для него вторым в Польше - в предыдущем он 9 декабря победил по очкам белоруса Владимира Харкевича (2-8-1, 2 KO). Остальные поединки Ахмедова проходили в Казахстане.





Подробнее о жизни и карьере Ахмедова вы можете прочитать здесь. Молодым казахстанцем уже интересуются знаменитые промоутеры Боб Арум и Оскар Де Ла Хойя. Следующий поединок Ахмедов планирует провести в апреле в Лондоне.





Добавим, что в Семятыче свой бой провел еще один казахстанец Али Балоев (2-0. 1 КО), который победил техническим нокаутом в первом раунде поляка Артура Навроцки (1-2).



