Солдата-срочника в Актау могли довести до самоубийства

В военной прокуратуре Актауского гарнизона не исключают, что солдата довели до самоубийства.





Тело 19-летнего солдата - срочника войсковой части 29011 было обнаружено в душевой комнате. Специалисты судебно-медицинской экспертизы Мангистауской области провели вскрытие. Результаты будут известны через несколько дней.





- Сегодня, 11 марта, в первой половине дня произвели вскрытие. В 15:50 по местному времени тело военнослужащего в сопровождении командира части было отправлено из Актау в Костанай, на родину солдата–срочника, - рассказал Рустам Ходжаев, военный прокурор Актауского гарнизона.





По словам Рустама Ходжаева, инцидент зарегистрирован в едином реестре по статье «Доведение до самоубийства». Ранее Министерство обороны РК сообщало, что трагедия произошла из-за «неосторожного обращения с оружием».





Создана оперативно-следственная группа из сотрудников Западного регионального Военно-следственного управления МВД РК и сотрудников военной полиции. Дело находится также на контроле Генеральной прокуратуры.