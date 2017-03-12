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Солдата-срочника в Актау могли довести до самоубийства

12 марта 2017, 07:19

Тело 19-летнего солдата - срочника войсковой части 29011 было обнаружено в душевой комнате.


11 марта тело погибшего военнослужащего отправили из Актау в Костанай. Сопровождает «груз-200» командир войсковой части, сообщает Лада.

В военной прокуратуре Актауского гарнизона не исключают, что солдата довели до самоубийства.

Тело 19-летнего солдата - срочника войсковой части 29011 было обнаружено в душевой комнате. Специалисты судебно-медицинской экспертизы Мангистауской области провели вскрытие. Результаты будут известны через несколько дней.

- Сегодня, 11 марта, в первой половине дня произвели вскрытие. В 15:50 по местному времени тело военнослужащего в сопровождении командира части было отправлено из Актау в Костанай, на родину солдата–срочника, - рассказал Рустам Ходжаев, военный прокурор Актауского гарнизона.

По словам Рустама Ходжаева, инцидент зарегистрирован в едином реестре по статье «Доведение до самоубийства». Ранее Министерство обороны РК сообщало, что трагедия произошла из-за «неосторожного обращения с оружием».

Создана оперативно-следственная группа из сотрудников Западного регионального Военно-следственного управления МВД РК и сотрудников военной полиции. Дело находится также на контроле Генеральной прокуратуры.

Фото: Лада


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