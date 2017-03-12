Полиция Роттердама применила силу против митингующих турок
12 марта 2017, 08:13
В ответ митингующие забрасывали полицейских камнями и бутылками.
Несколько сотен сторонников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провели акцию протеста у турецкого консульства в Роттердаме. Уже ночью местные власти применили конную полицию и водометы, чтобы рассеять толпу и убедить ее прекратить митинг, сообщает Би-би-си.
В ответ митингующие забрасывали полицейских камнями и бутылками.
Протестующие собрались у консульства после того, как власти Нидерландов не разрешили двум турецким министрам - сначала главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу, а позже министру по делам семьи и социальной политики Турции Фатиме Бетюль Саям Кайе - встретиться с проживающими в Роттердаме согражданами.
Решения о запрете турецким политикам проводить встречу с избирателями были приняты перед назначенными на 15 марта выборами в парламент Нидерландов, на которых победу может одержать Партия свободы Герта Вилдерса, призывавшего "остановить ислам" и "сделать Голландию снова великой".
Чавушоглу собирался убедить проживающих в Нидерландах турецких граждан поддержать изменения в конституцию страны, значительно расширяющие полномочия президента. Референдум назначен на 16 апреля.
В Нидерландах проживают около 400 тыс. выходцев из Турции.
Ранее власти Австрии, Германии и Швейцарии запретили выступления турецких официальных лиц перед своими соотечественниками, проживающими в этих странах.
Фото: AP
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