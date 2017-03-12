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Ссора влюбленной пары из-за Kiss Cam стала хитом в сети

12 марта 2017, 08:17

Пользователи сети с юмором отреагировали на поведение всех участников ситуации.


Видео, на котором девушка отомстила своему молодому человеку за отказ публично поцеловать ее на баскетбольном матче, набирает популярность в интернете, передает РИА Новости.

Молодая девушка, попавшая в объектив камеры, похоже, была рада стать героем так называемой Kiss Cam. Однако, сидящий рядом с ней фанат равнодушно отреагировал на ее предложение поцеловаться. Девушка, не растерявшись, повернулась к незнакомцу, который сидел с другой стороны от нее, и поцеловала мужчину. Зрители на трибуне, ставшие свидетелями неловкой ситуации, остались в восторге от произошедшего. Однако, поступок девушки оскорбил ее молодого человека, который тут же покинул место на трибуне.

Пользователи сети с юмором отреагировали на поведение всех участников ситуации. Однако, некоторые из них выразили сомнение в подлинности видео и заявили, что все было подстроено заранее.

Инцидент произошел в среду в перерыве баскетбольной игры между командами "Атланта Хокс" и "Бруклин Нетс". Американская игра KissCam обычно проводится во время спортивных соревнований. Суть заключается в том, что камера ищет среди зрителей на трибунах пары, призывая их публично поцеловаться. Иногда это заканчивается неудачно.


Фото: скриншот

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