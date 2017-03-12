Криштиану Роналду в ближайшее время станет отцом близнецов

У 32-летнего португальского футболиста уже есть шестилетний сын.

Знаменитый футболист мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду в ближайшее время снова станет отцом, сообщает ТАСС





Суррогатная мать в США сейчас вынашивает для португальца близнецов. Очень скоро она должна родить.





"Криштиану очень ждет пополнения в своей семье. Он старается скрывать свою частную жизнь, но все-таки рассказал своим ближайшим друзьям и родственникам, что близнецы очень скоро родятся", - рассказал источник.





У 32-летнего Роналду уже есть шестилетний сын, которого также вынашивала суррогатная мать.





Фото: EPA/WALTER BIERI



