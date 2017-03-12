В Дагестане на чемпионате по MMA произошла массовая драка

Поединок проходил между Владимиром Минеевым и его соперником дагестанцем Азизом Джуманиязовым.

В Дагестане во время боя в рамках открытого чемпионата по ММА болельщики устроили массовую драку. Соответствующий ролик опубликован на видеохостинге YouTube, сообщает РИА Новости.





Поединок проходил между Владимиром Минеевым и его соперником дагестанцем Азизом Джуманиязовым, написал на своей официальной странице "ВКонтакте" клуб ММА "Горец".





Когда встреча закончилась, Джуманиязов, поднимаясь из партера, ударил ногой приехавшего в республику Минеева. В ответ соперник ударил дагестанского бойца кулаком по голове. Зрители моментально отреагировали на произошедшее, выскочив на ринг и устроив драку. После инцидента спортсмены принесли друг другу извинения и пожали руки.





Позже Владимир Минеев на своей странице в Instagram позитивно оценил поездку на турнир и написал, что ситуация с его соперником не повлияла на его отношение к Дагестану и жителям республики.







