Как реагируют казахстанцы на неожиданное прикосновение

Видеоблогер Вagi.zaki решил снять на телефон реакцию людей на неожиданные прикосновение, сообщает Zakon.kz.





Парень подходил или подсаживался к незнакомцам и дотрагивался до них рукой. Кто-то реагировал спокойно, кто-то просил его отойти.





"Реакция казахстанцев на прикосновения незнакомца. Было нелегко это снять, но вроде никто не пострадал", - написал в своем посте блогер.



