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Как реагируют казахстанцы на неожиданное прикосновение

12 марта 2017, 09:56

Кто-то реагировал спокойно, кто-то просил его отойти.


Видеоблогер Вagi.zaki решил снять на телефон реакцию людей на неожиданные прикосновение, сообщает Zakon.kz.

Парень подходил или подсаживался к незнакомцам и дотрагивался до них рукой. Кто-то реагировал спокойно, кто-то просил его отойти.

"Реакция казахстанцев на прикосновения незнакомца. Было нелегко это снять, но вроде никто не пострадал", - написал в своем посте блогер.

Фото: скриншот

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