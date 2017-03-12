Как реагируют казахстанцы на неожиданное прикосновение
12 марта 2017, 09:56
Кто-то реагировал спокойно, кто-то просил его отойти.
Видеоблогер Вagi.zaki решил снять на телефон реакцию людей на неожиданные прикосновение, сообщает Zakon.kz.
Парень подходил или подсаживался к незнакомцам и дотрагивался до них рукой. Кто-то реагировал спокойно, кто-то просил его отойти.
"Реакция казахстанцев на прикосновения незнакомца. Было нелегко это снять, но вроде никто не пострадал", - написал в своем посте блогер.
Фото: скриншот
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