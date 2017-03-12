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В Фукусиме произошло землетрясение магнитудой 5,3

12 марта 2017, 10:17

Толчки силой до 4 баллов ощущались в 17 префектурах.


Землетрясение магнитудой 5,3 произошло утром в воскресенье в префектуре Фукусима на северо-востоке Японии, угрозы цунами нет, сообщает РИА Новости.

По данным Главного метеорологического агентства страны, подземные толчки были зафиксированы в 04.57 по местному времени (22.57 субботы мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров под водой.

Толчки силой до 4 баллов ощущались в 17 префектурах, в том числе, в префектурах Фукусима, Мияги, Ибараки, Саитама, Тиба и Токио. Информации о разрушениях и пострадавших при землетрясении не поступало.

Шесть лет назад, 11 марта 2011 года, на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0. Вслед за подземными толчками на берег пришла 14-метровая волна цунами, которая затопила четыре из шести энергоблоков АЭС "Фукусима-1" и вывела из строя систему охлаждения реакторов.

Во время аварии на первом, третьем и четвертом реакторах произошли взрывы водорода. На первом энергоблоке в результате взрыва была разрушена крыша. Для недопущения радионуклидов в атмосферу осенью того же года над энергоблоком был возведен защитный купол.

Фото: Flickr

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