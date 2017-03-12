Bentley снес дорожный знак и задел билборд в Алматы

Роскошный автомобиль стал участником ДТП в Алматы из-за гололеда и, возможно, нетрезвого состояния водителя, сообщили очевидцы произошедшего.

Дорожная авария произошла на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Сейфуллина.





Bentley ехал по Сейфуллина в южном направлении, заворачивая направо, на Аль-Фараби, не справился с управлением. В результате чего снес знак пешеходного перехода и задел рекламный щит. По словам очевидцев, причинами могли стать гололед и нетрезвое состояние водителя.



