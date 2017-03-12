Bentley снес дорожный знак и задел билборд в Алматы
12 марта 2017, 10:22
Роскошный автомобиль стал участником ДТП в Алматы из-за гололеда и, возможно, нетрезвого состояния водителя, сообщили очевидцы произошедшего.
Дорожная авария произошла на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Сейфуллина.
Bentley ехал по Сейфуллина в южном направлении, заворачивая направо, на Аль-Фараби, не справился с управлением. В результате чего снес знак пешеходного перехода и задел рекламный щит. По словам очевидцев, причинами могли стать гололед и нетрезвое состояние водителя.
В Алматы в ночь на воскресенье произошла серия ДТП из-за страшного гололеда, который образовался на дорогах в результате неожиданно выпавшего и сразу растаявшего снега. По сообщениям очевидцев, участниками аварий стали более 40 автомобилей.
Источник: Sputniknews.kz.
Фото: Sputniknews.kz
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