"Кайрат" победил "Тюмень" в рамках подготовки к "Финалу четырех"

"Кайрат" основательно готовится к "Финалу четырех", который в конце апреля пройдет в Алматы. В рамках подготовки к решающим играм Кубка УЕФА по футзалу подопечные Какау на своей площадке провели контрольные встречи с российским клубом "Тюмень", передает Vesti.kz.





Если в первом матче алматинцы выиграли достаточно легко (4:1), то во втором столкнулись с серьезной оппозицией. В течении трех минут команды забили три гола. Тем не менее, дальнейший отрезок игры остался за кайратовцами, которые победили со счетом 5:3. В составе победителей дубль оформил Дуглас, а также отличились Игор, Алешандре. И один мяч в свои ворота забил Абрамович. У поигравших дублем отметился Асланян, еще один точный удар в активе Коцича.





Напомним, что "Финал четырех" Кубка УЕФА по футзалу пройдет с 28 по 30 апреля в Алматы. В полуфинале, 28-го числа, встретятся "Югра" (Россия) - "Спортинг" (Португалия), "Кайрат" (Казахстан) - "Интер" (Испания). Финал и матч за третье место состоятся 30 апреля.



