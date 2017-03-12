Илья Ильин приводит себя в форму

Илья Ильин сделал заявление, что уходит из тяжелой атлетики.

Илья Ильин возобновил тренировки, сообщает Zakon.kz.





Спортсмен выложил видео на своей страничке в Instagram.





"Рывок 155: каждый день маленькая победа приводит к заветной цели", - пишет Ильин.





Рывок 155 "каждый день маленькая победа приводит к заветной цели" #155 #lovesport #weightlifing #ilyailyin4ever #155 Публикация от Илья Ильин (@ilyailyin_official) Мар 11 2017 в 11:35 PST









Напомним, Илья Ильин сделал заявление, что уходит из тяжелой атлетики.













#frontsqat #210 #sport #ilyailyin4ever #lovesport #training любимое дело заряжает энергией! Публикация от Илья Ильин (@ilyailyin_official) Мар 11 2017 в 11:40 PST







