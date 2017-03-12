Илья Ильин приводит себя в форму
12 марта 2017, 11:40
Илья Ильин сделал заявление, что уходит из тяжелой атлетики.
Илья Ильин возобновил тренировки, сообщает Zakon.kz.
Спортсмен выложил видео на своей страничке в Instagram.
"Рывок 155: каждый день маленькая победа приводит к заветной цели", - пишет Ильин.
Напомним, Илья Ильин сделал заявление, что уходит из тяжелой атлетики.
Фото: скриншот
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