Илья Ильин приводит себя в форму

12 марта 2017, 11:40

Илья Ильин сделал заявление, что уходит из тяжелой атлетики.

Илья Ильин возобновил тренировки, сообщает Zakon.kz.

Спортсмен выложил видео на своей страничке в Instagram.

"Рывок 155: каждый день маленькая победа приводит к заветной цели", - пишет Ильин.



Напомним, Илья Ильин сделал заявление, что уходит из тяжелой атлетики.



#frontsqat #210 #sport #ilyailyin4ever #lovesport #training любимое дело заряжает энергией!

Публикация от Илья Ильин (@ilyailyin_official) Мар 11 2017 в 11:40 PST



Фото: скриншот

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