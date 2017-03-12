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В Алматы горела донерная

12 марта 2017, 11:52

Жертв и пострадавших нет.


В Алматы в Бостандыкском районе горела донерная, передает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС.

Пожар произошел на улице Маркова.

"В 03:15 часов на пульт "101" ДЧС г. Алматы поступило сообщение от очевидца о том, что горит донерная по адресу: Бостандыкский район, ул.Маркова, 51. Первые пожарные расчеты прибыли к месту в 03:23 часов. К моменту прибытия пожарных расчетов обстановка была следующая: горела донерная пристроенная к отдельностоящему магазину "Салауат" с переходом огня на кровлю магазина", - сообщили в ДЧС.

Пожарными предотвращено распространение огня во внутрь магазина. Принятыми мерами пожар локализован в 03:33 часов и ликвидирован в 03:55 часов.

Площадь пожара составила 90 кв.м.

Жертв и пострадавших нет.

Фото: Лидер-Пресс

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