Внедорожник столкнулся с легковым автомобилем на выезде из Жанаозена
12 марта 2017, 12:13
Авария произошла вечером 11 марта.
По словам очевидца ДТП, внедорожник Lexus 570 столкнулся с автомобилем Geely, сообщает Лада.
Водители обоих транспортных средств были доставлены в городскую больницу Жанаозена.
Как сообщили в Жанаозенской городской больнице, у водителя Geely диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана лобной области. Он находится на лечении в отделении травматологии. У водителя внедорожника - ушиб левого коленного сустава, от госпитализации отказался.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
Фото: Лада.kz
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