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Внедорожник столкнулся с легковым автомобилем на выезде из Жанаозена

12 марта 2017, 12:13

Авария произошла вечером 11 марта.


По словам очевидца ДТП, внедорожник Lexus 570 столкнулся с автомобилем Geely, сообщает Лада.

Водители обоих транспортных средств были доставлены в городскую больницу Жанаозена.

Как сообщили в Жанаозенской городской больнице, у водителя Geely диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана лобной области. Он находится на лечении в отделении травматологии. У водителя внедорожника - ушиб левого коленного сустава, от госпитализации отказался.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.


Фото: Лада.kz

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