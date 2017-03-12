В квартире жительницы Воронежа «закровоточили» розетки

Решив, что в соседней квартире произошло «нечто ужасное» и теперь ее квартиру «заливает кровью», испуганная жительница Воронежа позвонила в управляющую компанию. По словам женщины, в УК сначала предположили, что жильцу требуется помощь психиатра, но в итоге согласились прислать сантехника и электрика.

Приехав по вызову, сотрудники ЖКХ не смогли установить причину, почему из розеток течет красная, пенящаяся жидкость с резким запахом. И вызвали спасателей, которые приехали вместе с сотрудниками полиции. Правоохранители посоветовали женщине вызвать Роспотребнадзор. Анализ показал, что в воздухе в квартире нет токсичных веществ, сообщает «ТВ Губерния».





При этом пробы красной жидкости так и не были взяты. В Роспотребнадзоре отметили, что не проводят подобные анализы, так как для этого нужна специальная лаборатория.





Пока хозяйка «кровавой» квартиры ждет разгадки, в соцсетях появляются свои версии, что творится на первом этаже обычной девятиэтажки. Одни полагают, что все это большой розыгрыш, который устроили соседи. Другие говорят, что «кровь» получилась в результате химического соединения воды со стройматериалами.