В квартире жительницы Воронежа «закровоточили» розетки
12 марта 2017, 12:16
Решив, что в соседней квартире произошло «нечто ужасное» и теперь ее квартиру «заливает кровью», испуганная жительница Воронежа позвонила в управляющую компанию.
Жительнице Воронежа пришлось обратиться за помощью к электрикам, сантехникам, спасателям, в полицию и Роспотребнадзор, когда она обнаружила в своей квартире истекающие «кровью» розетки и вентиляционные отверстия, сообщает НТВ.
Решив, что в соседней квартире произошло «нечто ужасное» и теперь ее квартиру «заливает кровью», испуганная жительница Воронежа позвонила в управляющую компанию. По словам женщины, в УК сначала предположили, что жильцу требуется помощь психиатра, но в итоге согласились прислать сантехника и электрика.
Приехав по вызову, сотрудники ЖКХ не смогли установить причину, почему из розеток течет красная, пенящаяся жидкость с резким запахом. И вызвали спасателей, которые приехали вместе с сотрудниками полиции. Правоохранители посоветовали женщине вызвать Роспотребнадзор. Анализ показал, что в воздухе в квартире нет токсичных веществ, сообщает «ТВ Губерния».
При этом пробы красной жидкости так и не были взяты. В Роспотребнадзоре отметили, что не проводят подобные анализы, так как для этого нужна специальная лаборатория.
Пока хозяйка «кровавой» квартиры ждет разгадки, в соцсетях появляются свои версии, что творится на первом этаже обычной девятиэтажки. Одни полагают, что все это большой розыгрыш, который устроили соседи. Другие говорят, что «кровь» получилась в результате химического соединения воды со стройматериалами.
Фото: социальные сети
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4848319-c09a9dbe9c1118cbd4c1c6c02c6b3a99
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...