Грузинский спецназ разогнал стихийный митинг в Батуми
12 марта 2017, 12:43
По данным властей, в ходе беспорядков пострадали несколько десятков человек.
Силы специального назначения Грузии освободили территорию у здания управления полиции Батуми от протестующих, которые в течение нескольких часов устраивали погромы в столице Аджарии в ночь на воскресенье, передает Би-би-си.
По данным властей, в ходе беспорядков пострадали несколько десятков человек.
Во время операции по разгону толпы полиция задержала около 40 человек. Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили уточнил, что все они задержаны в административном порядке, однако проводится уголовное расследование и часть лиц попадет под уголовную ответственность.
"Все лица, которые принимали участие и были организаторами этого вандального акта, будут наказаны со всей строгостью закона", - заявил министр.
По его мнению, полиция применила адекватную и пропорциональную силу.
Как сообщают очевидцы, к утру у здания управления полиции не осталось протестующих, муниципальные службы расчищают прилегающие улицы от мусора, убирают поврежденные в ходе беспорядков автомобили.
Министр здравоохранения и социальной защиты Аджарской автономной республики Заала Микеладзе подтвердил, что 33 человека были привезены в клиники, из них 15 были сотрудниками правоохранительных органов.
У них, по словам министра, в основном диагностированы ушибы от попаданий камнями, которыми собравшиеся на стихийный митинг жители бросались в полицию. У остальных обнаружены симптомы, вызванные слезоточивым газом.
"Все они были выписаны, только один пациент остается под стационарным наблюдением, вероятно, с диагнозом сотрясения мозга", - заявил Микеладзе.
Фото: NETGAZETI.GE
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