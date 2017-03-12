Грузинский спецназ разогнал стихийный митинг в Батуми

По данным властей, в ходе беспорядков пострадали несколько десятков человек.

Силы специального назначения Грузии освободили территорию у здания управления полиции Батуми от протестующих, которые в течение нескольких часов устраивали погромы в столице Аджарии в ночь на воскресенье, передает Би-би-си.





По данным властей, в ходе беспорядков пострадали несколько десятков человек.





Во время операции по разгону толпы полиция задержала около 40 человек. Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили уточнил, что все они задержаны в административном порядке, однако проводится уголовное расследование и часть лиц попадет под уголовную ответственность.





"Все лица, которые принимали участие и были организаторами этого вандального акта, будут наказаны со всей строгостью закона", - заявил министр.





По его мнению, полиция применила адекватную и пропорциональную силу.





Как сообщают очевидцы, к утру у здания управления полиции не осталось протестующих, муниципальные службы расчищают прилегающие улицы от мусора, убирают поврежденные в ходе беспорядков автомобили.





Министр здравоохранения и социальной защиты Аджарской автономной республики Заала Микеладзе подтвердил, что 33 человека были привезены в клиники, из них 15 были сотрудниками правоохранительных органов.





У них, по словам министра, в основном диагностированы ушибы от попаданий камнями, которыми собравшиеся на стихийный митинг жители бросались в полицию. У остальных обнаружены симптомы, вызванные слезоточивым газом. "Все они были выписаны, только один пациент остается под стационарным наблюдением, вероятно, с диагнозом сотрясения мозга", - заявил Микеладзе.





Фото: NETGAZETI.GE



