В Японии работник зоопарка погиб после того, как слон ударил его хоботом

Работник японского зоопарка в префектуре Вакаяма погиб после того, как слон ударил его хоботом, передает ТАСС





Инцидент произошел в зоопарке Adventure World еще до его открытия. По данным полиции, погибший, которым оказался гражданин Таиланда, вместе со своим напарником с помощью щеток и шланга мыл слона.





Животному что-то не понравилось, и оно стало размахивать хоботом, задев сотрудника, который сильно ударился головой о металлический забор.





Правоохранительные органы устанавливают подробности произошедшего.



