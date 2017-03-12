В Японии работник зоопарка погиб после того, как слон ударил его хоботом
12 марта 2017, 13:14
Погибшим оказался гражданин Таиланда, подробности произошедшего устанавливаются.
Работник японского зоопарка в префектуре Вакаяма погиб после того, как слон ударил его хоботом, передает ТАСС.
Инцидент произошел в зоопарке Adventure World еще до его открытия. По данным полиции, погибший, которым оказался гражданин Таиланда, вместе со своим напарником с помощью щеток и шланга мыл слона.
Животному что-то не понравилось, и оно стало размахивать хоботом, задев сотрудника, который сильно ударился головой о металлический забор.
Правоохранительные органы устанавливают подробности произошедшего.
Фото: LoveOpium
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