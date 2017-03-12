Шымкентский зоопарк выпустил в дикую природу лошадей Пржевальского
12 марта 2017, 13:47
В природе они сохранились только в одном месте – в Монголии.
Шымкентский зоопарк выпустил в дикую природу табун лошадей Пржевальского, передает Хабар 24.
Новым домом для них теперь станет огромная территория государственного национального парка «Алтын Эмель», который считается самым большим в стране. Таким способом хотят восстановить популяцию исчезающего вида.
Специалисты уверены, что проблем с акклиматизацией не будет. В зоопарке животные всегда жили на улице, поэтому новые климатические условия не должны стать для них испытанием. Но за судьбой лошадей всё равно будут следить. От них в ближайшее время ждут потомство.
"В природе они сохранились только в одном месте – в Монголии, оказывается. Остальные лошади Пржевальского имеются в зоопарках мира. Так что я думаю, при должном уходе они должны размножиться. Я думаю, всё будет с ними нормально", - Нургазы Бухарбаев директор зоопарка.
Фото: LiveInternet
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