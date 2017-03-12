В Астане из-за коммунальной аварии образовалась яма

Предположительно, причиной аварии могли стать буровые работы по прокладке кабеля для строящегося рядом с этим местом дома.

Накануне вечером в Астане произошла коммунальная авария в районе перекрестка улиц Иманова и Брусиловского, передает Today.kz.





На месте прорыва трубы образовалась большая яма глубиной около пяти метров. Для устранения аварии подача воды была временно была приостановлена.





"Большинство МЖД подключили еще вчера, под отключением оставались восемь многоквартирных жилых домов. В настоящее время водоснабжение восстановлено по всем жилым домам. Вода подключена. Однако для полного и качественного решения вопроса наши службы вынуждены произвести дополнительные работы, что повлечет отключение водоснабжения 12 марта с 14:00 до 16:00", - сообщил аким района Алматы Адильбек Сарсембаев.







