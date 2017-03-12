Харизматичные собаки, которые словно хотят нам что-то сказать
12 марта 2017, 15:06
Опыт работы в кино и в портретной фотографии помогает Кевину выразить на снимке уникальную «личность» каждого животного.
Фотограф Кевин Сарасом много лет работал в кино и снимал портреты. После очередной фотосессии он обратил внимание на пса своей девушки, который дожидался его в студии, и сказал: «А давайте сделаем несколько фотографий Франкенштейна». Снимок собаки набрал несколько миллионов просмотров, и тогда Сарасом организовал студию для съемки животных — Off Leash Studio.
Год спустя он признается, что это было отличное решение: «Я никогда в жизни столько не веселился. Однажды меня атаковали восемь щенят, которым был всего месяц. Лучше не бывает». Опыт работы в кино и в портретной фотографии помогает Кевину выразить на снимке уникальную «личность» каждого животного.
Источник: BigPicture
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