Геннадий Головкин и флаг Казахстана включены на пояс WBC
12 марта 2017, 15:10
Пояс WBC представлен лучшими и самыми зрелищными чемпионами в истории бокса.
Знаменитый зеленый и золотой пояс Всемирного боксерского совета (WBC) претерпел ряд изменений за 37 лет, а последним является включение казахстанского флага, сообщает akboxing.ru.
Пояс WBC представлен лучшими и самыми зрелищными чемпионами в истории бокса, среди которых: Мухаммед Али, Майк Тайсон, Леннокс Льюис, Рэй Леонард, Роберто Дюран, Хулио Сезар Чавес, Ларри Холмс, Виталий Кличко, Марвин Хаглер, Томми Хернс, Оскар де Ла Хойя и Флойд Мэйвезер. Теперь, как знак уважения к Геннадию Головкину, который принес столько чести своему народу, казахский колорит также украсит многолюдный пояс.
Вполне подходящее и своевременное включение, поскольку пояс чемпиона Мира WBC в среднем весе будет оспорен 18 марта, когда Геннадий Головкин будет защищает свой титул против американца Даниэля Джейкобса.
Фото: akboxing.ru
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