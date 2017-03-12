Самая тяжелая женщина в мире после операции смогла станцевать

Самая тяжелая женщина в мире Иман Ахмад Абдулати после операции по уменьшению желудка смогла сделать несколько танцевальных движений, сообщает РИА Новости со ссылкой на Mid Day.

На видео, снятом в больнице Мумбаи, 36-летняя египтянка делает несколько движений в такт арабской музыке. До операции женщина даже не могла поднять руки.

Как сообщили представители лечебного учреждения, вес пациентки понемногу снижается и уже составляет меньше 400 килограмм. Для сравнения, когда женщину только привезли в больницу, она весила около полутонны. Пока Иман принимает жидкое питание и проходит все необходимые постоперационные процедуры. Как только ее состояние придет в норму, она сможет вернуться домой в Александрию, где продолжит худеть под контролем врачей.

Иман Ахмад Абдулати страдает от слоновой болезни и порока желез. Помимо этого, она перенесла инсульт и 25 лет была прикована к постели.

Помочь египтянке вызвался мумбайский врач Муффазал Лакдавала. В феврале женщину доставили в Мумбаи на чартерном самолете, 7 марта ей сделали операцию по уменьшению желудка на 15% от изначального размера и удалили часть жира.